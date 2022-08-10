حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تريث في حديثك.. وماليا خطط جيدًا عزيزي مولود برج الجوزاء، وفق توقعات حظك اليوم لخبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب هذا البرج الذي يكره الالتزام بأي شيء، فهو يحب أن يكون دائما في حرية ولا يرتبط بأي شيء، سواء كان مواعيد أو عمل أو أي أمر آخر يقيده.

ويعرف عن صاحب برج الجوزاء أنه يفضل ويحب الإطلاع على كل شيء وتجربة كل جديد، والبهجة هي الأهم في حياته ويضع سعادته في المقام الأول، ومن مشاهير هذا البرج اللاعب الدولي محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض الزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، ووزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان، وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.

واليوم الأربعاء 10 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حظك اليوم لمولود برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفقا لما صرحت به عبير فؤاد خبيرة لفلك والأبراج، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمولود برج الجوزاء اليوم، حاول أن تضاعف تركيزك ولا تتسرع في أقوالك أو في إعطاء وعود، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

كشفت حركة الأفلاك اليوم الأربعاء، عن التوقعات الفلكية وحظك اليوم لموليد برج الجوزاء، موضحة تنافر فينوس مع القمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك وتبحث سبل تنمية مدخراتك.