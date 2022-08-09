حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 9-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد هو شخص طموح وذكي سريع البديهة، يمتلك ثقة كبيرة بالنفس للدرجة التي تجعله يبدو متغطرس ومغرور خاصة انه يرفض النقد، وهو على المستوى العاطفي كريم مع الآخرين، كما أنه لا يستطيع الحياة بدون حب أو الارتباط، كما انه طموح يحب عمله على المستوى المهني.

وفي إطار الموضوعات الاخبارية الخدمية التي تنشر للقاري على مدار اليوم، تقدم بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، يكون القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، يكون الشمس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وإشراقة، فقط عليك أن تكون لبقا ومرنا مع الطرف الآخر.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.