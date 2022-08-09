حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-8-2022 عاطفيا ومهنيا

الخيال الواسع من أبرز سمات مواليد برج السرطان، فهو يحب الحياة في قصص خيالية، لأنهم شخصيات عاطفية وحساسة، فهو رومانسي لذلك ينصدم بالواقع ويفضل أن يعيش في قوقعته بدون التعامل مع الآخرين، أما على المستوى العملي، فهم يمتلكون إرادة صلبة وقدرتهم على التطور المهني وقدراتهم العملية.

وفي إطار الموضوعات الاخبارية الخدمية التي تنشر للقارئ على مدار اليوم، تقدم بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، يكون الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك أن تدرس الأمور المهنية والمالية والقانونية بدقة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.