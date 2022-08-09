حبس 9 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 9 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتجارهم في المخدرات في دائرة مركز طوخ، حيث جرى ضبطهم في حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 6 قضايا اتجار في المخدرات بحوزة 9 متهمين وتنفيذ أحكام بلغت نحو 2438 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأمرت جهات التحقيق بتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث حولل نشاط المتهمين.

تفاصيل ضبط تجار مخدرات طوخ

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتنفيذ حملة استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2438 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ضبط مصنع مخالف للمواد الغذائية بالقليوبية

في سياق آخر، نجحت مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية في مداهمة مصنع تعبئة يقوم بإعادة تعبئة السكر التمويني في عبوات أخرى لبيعه وطرحه في السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، حيث تم ضبط نحو 29 طنًا وعبوات مختلفة من التعبئة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت المديرية إخطارًا من رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات بوجود مصنع يقوم بتجميع السكر التمويني المخصص للصرف على بطاقات التموين، وتفريغة من عبواته وإعادة تعبئته في عبوات أخرى لبيعه في السوق السوداء.

ونفذت حملة مكبرة، عملية مداهمة للمصنع وتبين أنه مصنع تعبئة مواد غذائية، وتم 28,300 طن سكر تمويني مدعم معاد تعبئتها بداخل عبوات وشكائر بقصد إعادة بيعها باعتبارها سكر حر مستوليا على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة و960 كيلو جرام سكر تمويني معبأ داخل عبوات مخصص للبطاقات التموينية، ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، وتم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها و10000 عبوة فارغة مدون عليها سكر تمويني عقب تفريغها بخط التعبئة و2 ماكينة للتعبئة والتغليف.