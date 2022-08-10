حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء من الشخصيات التي تنتقد كل الأمور التي لا تعجبه ولا يستطيع الصمت، ويعرف بأنه شخص عقلاني، ذو إرادة قوية، يمكن اللجوء إليها للإرشادات والنصائح، وشخص جاد في عمله ومتفاني.

ويتميز مولود برج العذراء بعاطفته مع شريك حياته أو من يحب، يرفض الخضوع لقرارات الآخرين.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج العذراء اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس، مهنيا وعاطفيا وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج اليوم، حظك اليوم بالنسبة لمولود برج العذراء، على الصعيد المهني، وجود كلا من القمر وعطارد في محور البرج، إذ يوجد دعم كامل من الأفلاك لأصحاب البرج، ويعمل على تحسين أعماله وعلاقاته، كما تستطيع اليوم أيضا أن تكون فعالا ومؤثرا وسط المحطين بك، وتبث الحماس فيمن حولك، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج اليوم، مولود برج العذراء، وجود فينوس بمنزل الأصدقاء، كما يوجد في الأفق القريب الكثير من الوعود العاطفية، وأيضا الكثير من الفرص التي ستظهر أمامك، وتكون الأفضل لمستقبلك، لهذا عليك ان تحسن استغلالها، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.