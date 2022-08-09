أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمدن الساحلية.. لو هتسافر شرم أو الغردقة

تزامنا مع ظهور نتيجة الثانوية العامة في تلك الفترة، وحصول جميع الطلاب بالمراحل التعليمة المختلفة على إجازة نهاية العام الدراسي، يفضل العديد من الأشخاص السفر إلى المصايف المختلفة، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وقضاء إجازة الصيف رفقة الأهل والأصدقاء.

ومع طول فترات السفر إلى العديد من المدن والمحافظات، يفضل كثير من الناس السفر بالطائرة، رافضين فكرة قضاء وقت طويل في السفر عند اختيار المواصلات العامة أو السيارات الخاصة.

أسعار تذاكر الطيران الداخلي

نستعرض أسعار تذاكر الطيران بالنسبة لمن يريدون السفر إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو الساحل الشمالي والإسكندرية، بحسب إنجي محمد، موظفة خدمة عملاء بإحدى شركات السياحة.

1- شرم الشيخ

تصل أسعار تذاكر شرم الشيخ إلى 2860 جنيها، بالنسبة لمن يريد قضاء 5 أيام فقط، إذ تشمل التذكرة ذهاب وعودة، كما أن أرخص سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى شرم الشيخ يبلغ 1980 جنيها، وأغلى سعر للتذكرة 10000 جنيه.

وقالت إنجي محمد، في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار التذاكر تختلف من فترة لأخرى، فكل وقت له سعر متغير، وفق نسب الإقبال والزحام، كما تضع الشركة عروضا خاصة للعملاء يتم الحجز فيها، وفق أسبقية الحجز، بعدد محدود يتم تحديده من قبل الشركة.

2- الغردقة

أرخص سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى الغردقة، هو 1246 جنيها، بينما يصل أعلى سعر إلى 10290 جنيها.

3- مرسى علم

سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى مرسى علم، يصل إلى 2500 جنيها.

4- الإسكندرية

كل له وجهته عند اختيار المصايف، فهناك كثير من محبي السفر إلى عروس البحر المتوسط وزيارة الساحل الشمالي، إذ يصل سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى الإسكندرية إلى نحو 1900 جنيها.

5- أسوان

أرخص سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى أسوان 1467 جنيها، بينما يصل أعلى سعر للسفر إلى بلاد النوبة إلى نحو 10290 جنيها.