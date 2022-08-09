وفد من رجال الأعمال المصريين الأفارقة يزور مركز الطب التأهيلي بالعجوزة

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة، إلى مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، ومصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالعجوزة.

بدأت الزيارة، بكلمة اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، الذي أكّد خلالها أنَّ تلك الزيارة تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتعريف بالخدمات الطبية التي يقدمها المركز في مجال التأهيل والأطراف الصناعية.

كما ألقى اللواء طبيب هشام الششتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة أشار فيها إلى العلاقات والروابط الراسخة التي تربط بين مصر وكل الدول الأفريقية في كل المجالات، مؤكّداً أنَّ القوات المسلحة ممثلة في إدارة الخدمات الطبية كان لها دوراً بارزاً في انطلاق المشروعات الصحية والعلاجية التنموية الرائدة في مصر مثل السياحة العلاجية.

وألقى الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، كلمة أعرب فيها عن فخره بما لمسه من خدمة طبية متقدمة من مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، متمنياً أنَّ ينقل السفراء ورجال الأعمال الأفارقة ما رأوه لبلادهم.

وشملت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تناول عرض إمكانات المركز وأقسام، وتفقد الوفد مصنع الأطراف الصناعية وعدد من المراكز والوحدات التخصصية.

كما شاهد الوفد عددًا من العروض الرياضية لسباقات كرة الماء وكرة السرعة للأبطال من ذوي الهمم.

وقدم سفراء الدول الأفريقية الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة على إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على كل ما هو جديد فى المجال الطبي، كما أشادوا بما شاهدوه في المركز من خدمات طبية متطورة.

واختتمت الزيارة بتكريم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وتبادل الدروع مع السفراء الأفارقة.

وحضر الزيارة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.