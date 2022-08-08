أسماء 13 طالبا في قائمة أوائل الثانوية العامة بأسوان.. بينهم 3 طالبات

حصد 13 طالبا بأسوان المراكز الأولى على مستوى المحافظة في نتيجة الثانوية العامة، بينهم 10 طلاب و3 طالبات، وذلك بمجموع درجات يبدأ من 397 درجة للأول وحتى 386 للعاشر، في إدارات أسوان وكوم أمبو وإدفو التعليمية.

المراكز الأولى في الثانوية العامة بأسوان

وحصل الطالب هشام عمرو أحمد بكر، من إدارة إدفو على المركز الأول بالثانوية العامة على محافظة أسوان، بمجموع 397 درجة، بينما حصل أواب عبد الناصر عبد الروؤف عبد الرحمن، من إدارة أسوان التعليمية، على المركز الثاني بمجموع 394 درجة، والطالب أبي أحمد فاروق مصطفى، من إدارة أسوان التعليمية على المركز الثالث بمجموع درجات 394.

بينما حصل الطالب جابر حمدي زكريا عبد الجليل، من إدارة إدفو التعليمية، على المركز الرابع بالثانوية العامة، بمجموع 393 درجة، والطالب محمد سلامة أحمد محمد، من إدارة أسوان التعليمية، بمجموع 392، على المركز الخامس، والطالبة إيلاف قاسم أحمد علي، من إدارة كوم أمبو التعليمية، على المركز الخامس مكرر، والطالب عاصم أحمد محمد حسين، من إدارة أسوان التعليمية، حصل على المركز السادس.

أما المركز السابع فحصلت عليه الطالبة يارا هدرا إسحق أديب، من إدارة أسوان التعليمية، بمجموع 390 درجة، كما حصل الطالب محمود سيد عبد الحليم حسن، من إدارة أسوان التعليمية، على المركز السابع مكرر بمجموع 390 درجة، وكذلك حصلت على المركز السابع مكرر الطالبة علياء إبراهيم عبد المنعم محمد الجميلي، من إدارة أسوان التعليمية، بمجموع 390 درجة.

حصل صاحب المركز العاشر على 386 درجة

بينما جاء في المركز الثامن على مستوى محافظة أسوان الطالب محمد أحمد يحيى محمد الصادق، من إدارة أسوان التعليمية، بمجموع 389 درجة، وفي المركز التاسع الطالب محمد مدحت ماهر إسماعيل، من إدارة أسوان التعليمية، بمجموع 387 درجة، وبالمركز التاسع مكرر الطالب مصطفى محمد عيسى محمد، من إدارة إدفو التعليمية، بمجموع 387 درجة، وفي المركز العاشر الطالب محمد عادل علي محمد، من إدارة أسوان التعليمية، بمجموع 386 درجة.