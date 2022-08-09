حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تنقسم الأبراج السماوية لنحو 4 أنواع هي مائية وهوائية وترابية ونارية، تتفق معها في العديد من الصفات مثل العصبية والمزاجية والهدوء وطريقتهم.

فيما يلي، يستعرض «الوطن» لمواليد الأبراج السماوية الـ12 حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد وهي كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 9-8-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم يا مولود برج الحمل أن القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح، وكن مستعدا للتماسك أمام الضغوط، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحمل 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية، ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

حظك اليوم برج الثور 9-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز، وتستثمر جيدا وقتك ومواهبك.

حظك اليوم برج الثور 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للخروج عن القوالب والمألوف وتؤثر فيمن حولك بجاذبيتك وحضورك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بالحكمة، وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التوصل لحلول مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 9-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك أن تدرس الأمور المهنية والمالية والقانونية بدقة.

حظك اليوم برج السرطان 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

حظك اليوم برج الأسد 9-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وإشراقة، فقط عليك أن تكون لبقا ومرنا مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 9-8-2022 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها، وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

حظك اليوم برج الميزان 9-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأنّ في قراراتك ولا تبالغ في حساسيتك.

حظك اليوم برج الميزان 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم برج العقرب 9-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبسرعة البديهة.. تُحسِن التصرف، وتستمتع بالصحبة الطيبة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

تتناغم وتتعامل بود مع من حولك، وتشعر بالارتياح والهدوء.

حظك اليوم برج القوس 9-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا، وأن تنظم نفقاتك ولا تتخذ قرارات غير مدروسة.

حظك اليوم برج القوس 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

حافظ اليوم على اللباقة، ولا تتسرع في أقوالك ووعودك.

حظك اليوم برج الجدي 9-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة ويساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة، تُحسن التصرف، وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع الجميع، وتحصل على الإعجاب بسهولة.

حظك اليوم برج الدلو 9-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا، ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للعزلة والتأمل، وقد ينفعك ذلك في إيجاد حلول لمشكلة عاطفية، وقد تتفهم وجهة نظر الآخر، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الحوت 9-8-2022 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي اليوم على تنمية أعمال واستعادة نشاطك، وقد تحصل على مساندة البعض بسهولة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت 9-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتتمتع بحضور أخاذ.