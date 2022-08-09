عميد «حاسبات ومعلومات»: سوق العمل سر اهتمام طلاب الثانوية العامة بالكلية

يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة 2022 عن كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك لمعرفة أقسامها وشروط الالتحاق بها، ما أثار عدة تساؤلات تتعلق بأسباب اهتمام الطلاب بهذه الكلية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، إن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ترتكز على استخدام التكنولوجيا، ما يؤكد زيادة الاحتياج لخريجي كليات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم تلك الخطة على التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات الحكومية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسيكون ذلك بمثابة نقطة تحول في اتجاه الطلاب نحو الدراسات المتخصصة في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

«الحاسبات والمعلومات» تسحب البساط من كليات القمة

وأضاف عميد الكلية لـ«الوطن»، أن التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحت أفضل من كليات القمة التقليدية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل، خاصة مع التطورات التكنولوجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث دخلت في جميع المجالات ولم تعد قاصرة على الأعمال الروتينية التقليدية.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أظهرت الحاجة إلى تخصصات جديدة تتعلق بالحاسبات، لما لها من دور فعال في تأمين البيانات، ومنها تخصص الأمن السيبراني على سبيل المثال.

تحولات كبيرة في سوق العمل

وذكر عميد الكلية، أنه من المتوقع زيادة الإقبال على الالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات المصرية خلال تنسيق العام الجاري، كما يجرى حاليا دراسة إضافة تخصصات أخرى جديدة بالكلية بعد الوقوف على احتياجات سوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.

وأكد «إمام»، أن سوق العمل المحلية ستشهد تحولات كبيرة على الأجل القريب في العديد من المجالات، ما يشير إلى اختفاء العديد من الوظائف الوظائف التقليدية.

أقسام كليات الحاسبات والمعلومات

وتابع عميد الكلية، أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تضم العديد من الأقسام المميزة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والتي تؤهل الطالب للمنافسة في سوق العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها:

- الذكاء الاصطناعي.

- تكنولوجيا المعلومات.

- علوم الحاسب.

- الأمن السيبراني.

- هندسة البرمجيات.

- المعلوماتية الطبية.