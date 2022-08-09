مكان تقديم التظلمات للثانوية العامة 2022.. اعرف سعر المادة كام

على مدار الساعات القليلة الماضية، ومنذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبح الاهتمام الأول لجميع الطلاب هو البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022، كما أن الطلاب الحاصلين على مجموع أقل مما يرغبون به يبحثون أيضا عن مكان تقديم التظلمات للثانوية العامة، والتي يبلغ ثمن المادة الواحدة 300 جنيه، حتى يستطيعون الحصول على درجات أعلى.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مكان تقديم التظلمات للثانوية العامة، وفقما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

مكان تقديم التظلمات للثانوية العامة

- أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليف الفني أن الوزارة أتاحت الفرصة للطلاب الراغبين في إعادة تصحيح الامتحان الخاص بهم، حتى يتمكنوا من الحصول على درجات أعلى لتقديم تظلمات الثانوية العامة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

- ثم يقوم الطالب الراغب في تصحيح الامتحان الخاص به باختيار المديرية التابع لها، والتي حصل منها على شهادة الثانوية العامة.

- وبعد ذلك يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به، والذي أدى الامتحانات الخاصة به.

- وبعد أن يقدم الطالب الطلب الخاص به بإعادة تصحيح الامتحانات الخاصة به في تظلمات الثانوية العامة، يسدد المبلغ المطلوب والذي يتحدد بناء على عدد المواد التي يرغب في تصحيحها من خلال عدة منافذ وهي «البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، أموال».

- ثم يقوم الطالب بمتابعة الموقع الخاص بالتظلم بشكل يومي، حتى يتم معرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به.