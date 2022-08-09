برلماني: إعادة العمل بالتوقيت الصيفي للمحال التجارية قرار مهم

قال النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالمنيا، إن القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بترشيد استهلاك الطاقة، يمثل خطوة مهمة وجاءت متأخرة، مطالبا جميع المصريين في المؤسسات الحكومية والخاصة، العمل على توفير الطاقة، بما يعود بالنفع على الدولة، ويوفر عملة صعبة في ظل الأزمة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة خاصة في ظل الإهدار الذي يجر للطاقة منذ سنوات، وهو ما يتطلب قرارات حاسمة.

تطبيق التوقيت الصيفي على المحال قرار جريء

وأضاف «حته» في تصريحات للصحفيين اليوم، أن تطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية والمحال العامة، في تمام الساعة 11 مساء، قرار جريء وتوجيه لكل المولات، بأن تكون درجات الحرارة ذات المكيفات المركزية 25 أو أكثر يصب في ترشيد الطاقة، وهو أمر يمثل خطوة نحو ترشيد الطاقة، وأحد المطالب البرلمانية للحكومة.

وأشاد بقرار مدبولي اليوم، لترشيد استهلاك الكهرباء، في المباني الحكومية بعد المواعيد الرسمية، وإغلاق الكهرباء عنها فيما عدا بعض المؤسسات، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة، فضلا عن تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة الإسكان والكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء بشكل عام.

ترشيد الغاز يوفر 150 مليون دولار شهريا

واضاف أن الدولة يجب أن تكون حاسمة في تطبيق قرارتها على الجميع، خاصة في خفض استهلاك الطاقة «الكهرباء أو الغاز»، خاصة أن ترشيد الغاز الطبيعي بشكل إضافي إلى 15%، يسمح بتصدير الفائض، بما يوفر عملة صعبة تقدر بنحو 150 مليون دولار شهريا، وفق ما أعلن رئيس الوزراء.

وأوضح أن ترشيد الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وغلق الاستادات والصالات المغطاه، بالتنسيق مع النوادي والاتحادات الرياضية أيضا، يعد من القرارات المهمة، خاصة أن استهلاكها كبيرا ويحتاج إلى ترشيد، وكنا نرى استادات كبرى بها إنارة مستمرة حتى في غير أوقات المباريات، وكل ذلك يعود بالضرر في النهاية على المواطن، وبالتالي تأتي القرارات الأخيروة للحكومة في إطار الخطوات التي تقوم بها الدولة والحكومة للتعامل مع الأزمة الكبيرة التي تشهدها دول العالم، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.