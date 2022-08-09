العثور على جثة حارس فيلا مقتول في ظروف غامضة بالهرم 

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جهودها لكشف غموض مقتل حارس فيلا بمنطقة الهرم، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وطلبت استدعاء صاحب الفيلا لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها.

تهشم الجمجمة

وتلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا بالعثور على حارس فيلا مقتول داخل فيلا محل عمله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص يدعى أحمد حسين محمد عمار، 69 عاما، حارس الفيلا، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بتهشم في الجمجمة نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجناة.

نقل الجثة للمشرحة

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بدافع السرقة، ويجرى الاستماع لأقوال صاحب الفيلا لمعرفة ما إذا كانت فُقدت أشياء من الفيلا من عدمه.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.