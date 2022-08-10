ضبط عاطل نصب على 5 أشخاص في سوهاج مقابل تسهيل قروض بنكية

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بالنصب على 5 أشخاص، تحصل منهم على مبلغ قدره 160 ألف جنيه؛ بزعم مقدرته على تمكينهم من الحصول على قروض بقيمة 500 ألف جنيه لكل منهم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة المراغة، بمحافظة سوهاج بورود محضر أحوال من مباحث الأموال العامة، يتضمن بلاغًا من 5 أشخاص، بتضررهم من المدعو «ف. خ» 53 عامًا، يقيم بدائرة مركز المراغة؛ لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 160 ألف جنيه، وذلك بزعم مقدرته على تمكينهم من الحصول على قروض بقيمة 500 ألف جنيه لكل منهم.

المتهم أوهم ضحايا بالحصول على قروض بـ500 ألف جنيه

وتبين أن المتهم استولى من ضحاياه على مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تسهيل الحصول على قروض بقيمة 500 ألف جنيه، دون ضمانات من بنك الائتمان الزراعى بالمراغة بسوهاج، ولكنه استولى على النقود وظل يماطلهم بالحصول على القروض، ورفض أيضا رد الأموال ليتقدموا ضده ببلاغ.

المتهم يعترف بجريمته ويتعهد برد المبالغ

جرى ضبط المتهم عقب استئذان الجهات المختصة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وقد جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.