مسئولة بـ«حياة كريمة»: «أنا متطوعة».. ونجهز لإطلاق المرحلة الثانية

قالت سيمون ناصر، مسئول قطاع المكتب الفني في مبادرة حياة كريمة، إنها تشارك في المبادرة منذ عام 2019، مع بداية المرحلة التجريبية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنها من كفر الشيخ، وتشعر بالتغيير الذي تنفذه حياة كريمة في مختلف المحافظات، خاصة تطوير المدارس والبنية التحتية والوحدة الصحية.

التطوع في حياة كريمة من أجل التنمية

أضافت «ناصر»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها تعمل على تجهيز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ، متابعة: «أنا متطوعة في حياة كريمة ومبخدش منها جنيه، ده استقطعته من وقتي عشان أحقق أهداف الدولة، عندي أمل الطرق اللي بمشي فيها تتحسن، شغالة في المحليات وموظفة، وبينزل معانا 36 ألف متطوع مبيخدوش فلوس، وساعات بنتنخاق لو معرفناش ننزل نخدم الناس، ونقدم الكراتين وغيره من المساعدات».

إنجاز 80% من المشاريع في مطوبس

أوضحت مسئول قطاع المكتب الفني في مبادرة حياة كريمة، أن مطوبس كانت الأكثر استهدافا في كفر الشيخ، موضحة أن وزارة الهجرة، وزعت مراكب على الصيادين، من أجل منع الهجرة غير الشرعية في الدقهلية، لمنع الهجرة غير الشرعية مع تطوير المدارس هناك، متابعة: «وصلنا لنسبة إنجاز 80% في مطوبس، وهناك جزء بالغاز الطبيعي والكهرباء، وهو ده اللي هياخد وقت طويل في التنفيذ».