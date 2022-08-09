مصرع الطفلة الرابعة ضحية حريق منزل في سوهاج.. لحقت بأشقائها الثلاثة

توفيت الطفلة «هاجر»، 8 سنوات، الضحية الرابعة في حريق منزلهم بمساكن الأقاف في حي الكوثر بسوهاج، متأثرة بإصابتها لتلحق بأشقائها الثلاثة الذين سبقوها وهم «أدهم»، 13 عاما، و«شاهندة»، 9 أعوام، و«أمنية»، 7 سنوات، وقد وضعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثلاثة أيام في «عناية» الأطفال

ومكثت الطفلة «هاجر» لمدة 3 أيام على جهاز التنفس الصناعي داخل الرعاية المركزة للأطفال في مستشفى سوهاج العام، لترحل اليوم تاركة والديها في حالة من الصدمة بعد فقدان 4 أبناء في الحريق، ويتبقى طفل وحيد «آدم»، ويبلغ من العمر عام واحد.

مصرع 4 أطفال في حريق شقة

وكان قد نشب حريق منذ ثلاثة أيام في إحدى شقق مساكن الأوقاف بالدور السادس بحي الكوثر بسوهاج، حيث اشتعلت النيران بمحتويات الشقة، وأسفر الحريق عن إصابة والدة الأطفال الخمسة وتدعى «كريمة» ربة منزل، وأطفالها الخمسة «أدهم وشاهندة وأمنية وهاجر وآدم».

وقد لقيت الطفلتان «شاهندة» و«أمنية» مصرعهما قبل وصولهما لمستشفى سوهاج العام، بينما لقي «أدهم» مصرعه عقب وصوله لمستشفى سوهاج الجامعي بنصف ساعة، بينما تعافت الأم «كريمة» ورضيعها «آدم»، بينما ظلت الطفلة الرابعة «هاجر» في العناية المركزة للأطفال ثلاثة أيام، حتى لقيت مصرعها اليوم، متأثرة بإصابتها.

إصابة والد الأطفال بجلطة بعد الحريق

كما أصيب والد الأطفال الخمسة بجلطة فور معرفته بالحادث، وتم السيطرة عليها وإذابتها، ليتمكن من استلام جثامين أطفاله الثلاثة عقب الحريق مباشرة، كما تسلم اليوم جثمان طفلته الرابعة «هاجر» لدفنها بمقابر العائلة.