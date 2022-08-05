والد ضحايا حريق سوهاج يصر على استلام جثامينهم بنفسه عقب إذابة جلطته

نجح أطباء مستشفى سوهاج العام في إذابة الجلطة التي أصابت والد الأطفال ضحايا الحريق، فور علمه بالحادث واحتراق شقته السكنية ووفاة 3 من أبنائه وإصابة زوجته وطفليه الآخرين، ليسقط مغشى عليه ويتم نقله لمستشفى سوهاج العام ويتبين إصابته بجلطة.

إذابة جلطة الأب والإصرار على الخروج لتشييع الجثامين

وعقب إذابة الجلطة وعودة الأب لوعيه، يفاجئ الجميع في مشهد أبوي يفطر القلوب، برغبته في تشييع جثمان أطفاله ودفنهم، ولم تمنعه نصائح الأطباء بحاجته للراحة، أو آراء أقاربه الذين خشوا عليه تعرضه لانفعال يعيد إليه الجلطة مرة أخرى، ولكنه أصر وسط دموع قلبه وعينيه على موقفه، ليستجيب له الجميع، ويتوجه بالفعل لاستلام جثامين أبنائه الثلاثة الذين لقوا مصرعهم بحادث حريق شقتهم السكنية بمساكن الأوقاف بحى الكوثر بمحافظة سوهاج.

استلام الأب لجثامين أبنائه

وتسلم الأب جثامين أبنائه الثلاثة الطفل «أدهم أحمد ثابت»، 13 عاما، وشقيقتيه الطفلتين «شاهندة»، 9 أعوام، و«أمنية»، 7 أعوام.

أحداث الواقعة وحريق الشقة

وكان قد لقى ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم اليوم حرقا في حادث حريق نشب بشقتهم السكنية، الكائنة بمساكن وزارة الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، حيث تم الدفع بـثلاث سيارات إطفاء لموقع الحادث للسيطرة على الحريق قبل امتداده لمساكن مجاورة، كما أصيب بالحادث أشقاؤهم ووالدتهم حيث تخضع شقيقتهم «هاجر» لجهاز التنفس الصناعي بعناية الأطفال المركزة بمستشفى سوهاج العام.