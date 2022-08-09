إنشاء 131 مدرسة و81 مركز شباب بقرى أسيوط في المرحلة الأولى من حياة كريمة

قال مينا إبراهيم جرجس، منسق مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، إن المرحلة الأولى ركزت على 7 مراكز بنحو 35 وحدة محلية في 149 قرية، في ظل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والغاز الطبيعي والاتصالات ومياه الشرب، مبينا أن مجمع الخدمات المنفذ داخل القرية والوحدة المحلية يعد تطورا كبيرا يعمل على توفير خدمات التموين والشهر العقاري و5 خدمات تشمل البريد والسجل المدني وغيرها.

إنشاء مدارس ومراكز شباب ضمن حياة كريمة

وأضاف «جرجس» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ أكثر من 131 مدرسة بإضافة 1227 فصلا دراسيا في المدارس الجديدة، لافتا إلى أنه تم تجديد وإنشاء 81 مركز شباب على مستوى عالٍ جدا من الخدمات الرياضية والطبية حيث يوجد داخل كل قرية ووحدة محلية مركز شباب مع توفير جو آمن داخل القرية.

حياة كريمة نقلة كبيرة في قرى الصعيد

وأوضح منسق مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، أن المبادرة تعد نقلة نوعية كبيرة داخل قرى الصعيد، وشعر بهذا أهالي القرى والعاملين بمبادرة حياة كريمة، مبينا أن هناك شكر كامل من الأهالي للرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين على المبادرة في ظل وجود مشروعات ضخمة تعود بالنفع على المواطنين.