اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الجيزة بنسبة نجاح 84.15%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني، للعام الدراسي 2021/2022، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 84.15%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني 33 ألفا و693 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 28 ألفا و108 طلاب، بإجمالي عدد ناجحين 23 ألفا و652 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 73.33% حيث حضر 30 طالبا وطالبة، ونجح منهم 22 طالبا وطالبة، كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.