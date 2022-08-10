«القومي للامتحانات»: نسبة الخطأ في نماذج إجابات الثانوية العامة صفر%

قال الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات، إن تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة يتم وفق النماذج المعدة مسبقا بشكل إلكتروني، مؤكدا أن نسبة الخطأ في عدم مطابقة نموذج الإجابات لورقة الأسئلة 0%، ومستحيل حدوثها، لأنها تتم بشكل آلي دون تدخل بشري.

دور فريق التحليل الإحصائي

وأوضح «محمد» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على درجات العام الماضي لم يحصلوا على أي درجات، ما يؤكد أن نسبة الخطأ في التصحيح صفرية، مشيرا إلى أنه «بعد التصحيح يتم إحالة أوراق الإجابات إلى فريق التحليل الإحصائي، ويأخذ عينات عشوائية من أوراق الإجابات بنسبة 5%، وتتم مطابقتها مع الدرجات المدرجة على الحاسب الآلي، وبعد تجميع الدرجات يعاد النظر في درجات الطالب الذي يحصل على درجة منخفضة في مادة، ومرتفعة في باقي المواد؛ للتأكد من حصوله على درجته الحقيقية».

فحص أوراق الطلاب الراسبين للتأكد من درجاتهم

ونوه الدكتور رمضان محمد، إلى أنه بعد الانتهاء من التصحيح والرصد تتم إعادة فحص أوراق الطلاب الراسبين للتأكد من درجاتهم مرة أخرى، وأنها الدرجات الحقيقة وليس بسبب خطأ في التصحيح أو الإدخال: «بنراجع أوراق إجابات الأوائل وكذلك أصحاب المجاميع المنخفضة جدا».

وأكد مدير المركز القومي للامتحانات، أن تصحيح أوراق الامتحانات ينقسم بين فريقين، أحدهما داخل مصر، والآخر خارجها، وكلا منهما يعمل بآلية مختلفة، وتتم مطابقة النتائج بين الفريقين، ولا تعتمد إلا إذا كان التطابق 100%، لافتا إلى أن درجات الرأفة متاحة بعد عرض الدرجات العامة للمادة، وفي حال انخفاض درجات المادة بشكل عام تمنح درجات الرأفة للجميع باستثناء الناجحين في المقرر.