أوائل الثانوية العامة 2022 في جنوب سيناء.. البنات يتفوقن على البنين

حصلت «الوطن» على أسماء العشر الأوائل على مستوى محافظة جنوب سيناء في الثانوية العامة 2022، إذ حصدت الفتيات مراكز متقدمة بالنسبة للقسم العلمي والأدبي وتفوقن على البنين، بينما تفوق البنين على البنات في القسم علمي رياضة.

وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التهاني إلى العشر الأوائل على الثانوية العامة 2022، مشيرًا إلى أنه سوف يكرمهم يوم الخميس القادم بحضور جميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، موضحًا أن هناك منحًا سوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

أسماء العشرة الأوائل على قسم علمي علوم في الثانوية العامة 2022 بمحافظة جنوب سيناء:

1- كنزي فرج محمد علي، بمجموع 395 درجة، مدرسة الزهور الثانوية بنات بالطور.

2- سعاد سرحان رزق علي، بمجموع 394 درجة، مدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة.

3- مروة محمود محمد المحروق، بمجموع 394 درجة، مدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة.

4- مريم أشرف عبدالعظيم، بمجموع 394 درجة، مدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة.

5- ندي محمد عبد المولي، بمجموع 393 درجة مدرسة الزهور الثانوية بنات.

6- حبيبة مجدي محمد عطوة، بمجموع 390 درجة، مدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة.

7- أحمد زكريا عبدالمعطي بمجموع 388 درجة، بمدرسة الشهيد محمود ناجي بالطور.

8- أحمد سامح محمود بمجموع 388 درجة، بمدرسة الشهيد محمود ناجي بالطور.

9- سامي محمد محمد زيدان، بمجموع 385 جرة، بمدرسة علي ابن أبي طالب الثانوية دهب.

10- أسماء سمير علي حماد، بمجموع 385 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة.

11- مريم عيد سليمان، بمجموع 385 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة.

أسماء العشرة الأوائل شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة 2022 بمحافظة جنوب سيناء وهم:

1- عبد الله سيد خضير بمجموع 380 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة.

2- عبد الحكيم أسامة عبد الحكيم، بمجموع 377 درجة، بمدرسة الشهيد محمود ناجي بالطور.

3- سارة أحمد عبد الفتاح، بمجموع 373 درجة، بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.

4- أحمد السيد النبوي الشناوي، بمجموع 371 درجة، بمدرسة الشهيد أيمن عبدالحميد الثانوية العسكرية براس سدر.

5- إياد نبيل سعد، بمجموع 365 درجة، بمدرسة أبوزنيمة الثانوية.

6- إسلام محمد محمد حسن، بمجموع 362 درجة، بمدرسة الشهيد ايمن عبد الحميد الثانوية العسكرية برأس سدر.

7- محمد مصطفى محمد، بمجموع 360 درجة، بمدرسة شرم الشيخ الثانوية للغات.

8- يحي محمد أبوالمجد، بمجموع 360 درجة، بمدرسة سان جوزيف الخاصة بشرم الشيخ.

9- عمر محمود متولي، بمجموع 355 درجة، بمدرسة شرم الشيخ الثانوية لغات.

10- محمد عمرو محمد، بمجموع 350 درجة، بمدرسة علي ابن أبي طالب الثانوية بدهب.

أسماء العشرة الأوائل القسم الأدبي في جنوب سيناء:

1- تقى محمد أمين 351 عبدالمنعم رياض الثانوية الرسمية لغات.

2- رنا ياسر البرنس 348 شرم الشيخ للخدمات الخاصة.

3- ندي السيد محمد عبد العزيز 347 الزهور الثانوية بنات.

4- عبدالرحمن السيد السيد مجاهد، بمجموع 344 درجة، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية.

5- نور عبد المنعم حسن، بمجموع 342 درجة، بمدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة.

6- زهوه أشرف جاد، بمجموع 341 درجة، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية.

7- رباب سالم محمود فرج، بمجموع 341 درجة، بمدرسة السلام الثانوية.

8- مريم أحمد محمد، بمجموع 338 درجة، بمدرسة علي ابن أبي طالب الثانوية بدهب.

9- إيمان خالد عبد السميع، بمجموع 335 درجة، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بشرم الشيخ.

10- شهد أشرف إبراهيم، بمجموع 335 درجة، بمدرسة الزهور الثانوية.

11- آلاء أحمد حسن، بمجموع 335 درجة، بمدرسة الثانوية أبوزنيمة.