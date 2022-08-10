محافظ الوادي الجديد يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

درجات القبول في الثانوية العامة

وأوضح، الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول كمرحلة ثانية للتنسيق الثانوية العامة على النحو التالي: إدارة الخارجة التعليمية 228 درجة والمستهدف 60 طالبًا وطالبة، وإدارة الداخلة التعليمية 228 والمستهدف 60 طالبًا وطالبة، وإدارة الفرافرة التعليمية 205 درجات والمستهدف 195 طالبًا وطالبة.

أما عن إدارة بلاط التعليمية 210 درجات وعدد المستهدفين 165 طالبًا وطالبة، وإدارة باريس التعليمية 226 وعدد المستهدفين 25 طالبًا وطالبة، ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم السبت 13 أغسطس 2022 ولمدة 15 يومًا.

توفر فصول خدمات لدخول الثانوية العامة

وفي سياق متصل، اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات للصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 170 درجة فأكثر.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، واستجابة لأولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم لمدارس التعليم الثانوى هذا العام على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من 13 أغسطس 2022 ولمدة 15 يومًا.