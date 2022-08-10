4 فئات ممنوعة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية.. الصحة تكشف التفاصيل

حددت وزارة الصحة والسكان، موانع الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، موضحة في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المصابين بمتلازمة غيلان باريه، ومن لديهم حساسية من البيض والفورمالدهيد، والمضاد الحيوي «جنتاميسن»، لا يحصلوا على التطعيم، لافتة الى أن المصابين بارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5 درجة، يمكنهم الحصول على التطعيم، لكن بعد انخفاض الحرارة.

طريقة الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وأضافت وزارة الصحة، أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية النوع الرباعي، يؤخذ لجميع الأعمار، وهو عبارة عن نصف ملي تعطى حقنا بالعضل في عضلة الكتف، لافتة إلى أن هناك ظروفا يمكن أن تؤخذ الحقنة تحت الجلد، مؤكدة توافر التطعيم بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، على أن يتم توفيرها قريبا بالمستشفيات الحكومية.

الأعراض الجانبية لمصل الإنفلونزا

عن الأعراض الجانبية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية، قالت الوزارة، إن الأعراض الجانبية لكل الأمصال واللقاحات تتشابه مع بعضها البعض، وهي ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في عضلات الجسم، وإحساس بالتعب، لافتة الى أن الأعراض الجانبية تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية، وتحتاج إلى يومين لا أكثر وتزول من تلقاء نفسها.

جرعتان للأطفال الذين لم يسبق لهم التطعيم

شددت الصحة، في تقريرها، على أن الأطفال بين 6 أشهر و9 سنوات، الذين لم يسبق لهم التطعيم، عليهم الحصول على جرعتين بينهما شهرا، ولمن هم في سن 9 سنوات فما فوقها جرعة واحدة، لافتة الى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، هو رباعى وسعره 190 جنيها، بالإضافة إلى خدمة التطعيم 10 جنيهات.

وطالبت من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة، من خلال الخط الساخن 105، لتلقي كل التساؤلات والاستفسارات، بشأن جميع اللقاحات والرد عليها من مصادرها الرسمية، مركدة ضرورة الحصول على التطعيم، لأنه لا غنى عنه في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.