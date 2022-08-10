تعرف على الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد المصرية 2022

يستعد عدد كبير من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية، الذي سيبدأ غدا الخميس، وفقًا للبيان الصادر من وزارة التعليم العالي.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على نشر كل التفاصيل الخاصة بمراحل تنسيق الجامعات المختلفة، من الخدمات المستمرة والمقدمة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، نرصد من خلال السطور التالية، التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات، بناء على البيان الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنَّ الحد الأدنى للقبول فى المرحلة الأولى لتنسيق بالجامعات المصرية 2022، للشعبة الهندسية 83.17% فأكثر، وبالنسبة للشعبة العلمية فهي 89.02% فأكثر، وأخيرًا الشعبة الأدبية هي 64.51% فأكثر.

وأكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّ عمليات القبول بالمعاهد والجامعات المصرية، سيكون بالنظام الإلكتروني من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022، الذي سيبدأ تفعيله رسميًا بدءا من صباح غد مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق.

هذا وقد سبق وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق الكليات والمعاهد التابعة لها، بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 غد الخميس، الموافق 11 أغسطس، على أن يستمر التقديم على هذه المرحلة حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس.

ويتمّ التقديم على مراحل التنسيق بشكل إلكتروني بالكامل، من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022، وذلك بالنسبة لكليات الشعب الأدبية والعلمية.

وفي سياق آخر، تواصل وزارة التربية والتعليم، فى استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة 2022 للتظلمات على درجات نتائجهم، وذلك حتى 18 أغسطس الجاري.