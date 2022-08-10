أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 3.2 مليار جنيه في بداية التعاملات

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، التي شهدت ارتفاعًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.32% إلى مستوى 10003.43 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.4%، عند مستوى 2006.17 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.38%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.38%، مع بداية التعاملات عند مستوى 2928.76 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.3% عند مستوى 1818.52 نقطة.

قيم التداولات

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 19.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.08 مليون سهم عبر تنفيذ 2.981 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 123 سهمًا، ارتفع 28 سهمًا، فيما انخفض سهمًا واحدا واستقر 94 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 3.2 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 3.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 671.486 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال، أنَّ مؤشر البورصة الرئيسي يتجه بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة 10200 نقطة، وقد يدفع المؤشر الرئيسي الى اختبار مستوى المقاومة الثاني 10400نقطة.

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 يتجه المؤشر بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2060 نقطة ثم اختبار مستوى المقاومة الثاني 2200 نقطة، مدعوماً بمشتريات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.