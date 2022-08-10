نائب رئيس مجلس إدارة «القابضة للمياه» يتفقد المحطات بالغربية

تفقد الدكتور المهندس أحمد كمال معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ‏الصحي، عددا من محطات الغربية، للوقوف على العمل بها، وذلك في زيارة محافظة الغربية اليوم الأربعاء.

محطة بلتاج تخدم 45 ألف مواطن

استهل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ‏الصحي، جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي ببلتاج مركز قطور والتي تعمل بطاقة ‏تصميمية 6500 متر مكعب يوم ويخدم 45000 نسمة بقيمة إجمالية 180 مليون جنيه ضمن برنامج تحسين مياه ‏الشرب والصرف الصحى‎ (IWSP) ‎وتخدم أهالي قرية بلتاج وقرية محلة مسير.‏

كما تم تفقد محطة مياه المرشحة بالجلاء بمدينة طنطا وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة حيث ‏تم رفع القدرة (من 200 لتر/ثانية إلى 600 لتر/ثانية‎ (‎واستعداد المحطة لإدراجها في اختبارت الحصول على ‏شهادة ‏TSM ‎‏.

التحديات التى ‏تواجه سير العمل

كما اجتمع معوض، مع الدكتور المهندس حمدي محمـد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو ‏المنتدب، وقيادات الشركة، وتم مناقشة أبرز إنجازات الشركة وأهم التحديات التي ‏تواجه سير العمل في كافة قطاعات وإدارات الشركة المختلفة، وكيفية التغلب عليها لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضح شطا أن الاجتماع شهد عرض الهيكل التنظيمي للشركة، ومناقشة قطاع التخطيط والتطوير من حيث ‏الأماكن المخدومة ونسب التنفيذ، والانتهاء من إعداد البيانات المبدئية الخاصة بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من ‏المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضاً تم عرض تقديمي لكل من:‏

ـ قطاع التخطيط والتطوير ــ قطاع التشغيل والصيانة ــ القطاع المالي والإداري ــ القطاع التجاري ــ قطاع المعامل ‏والجودة ــ المشروعات ــ الصرف الصناعي ــ الدعم الفني ــ الإدارة العامة للخدمات الفنية المعاونة – ‏GIZ.

وأكد معوض في الاجتماع بضرورة العمل على تقليل الفاقد ووضع آلية للحد منه، وأيضاً الانتهاء من ‏الرفع المساحي للوصلات المنزلية من خلال قارئ العدادات، والعمل على خطة صيانة المحابس للشبكات بالتزامن ‏مع صيانة المحطات.