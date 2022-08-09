اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في أسوان بنسبة نجاح 70%

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2021/2022، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 70%، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 86.2%.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفي، النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان، والذى قدم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

تحليل نتائج المواد الدراسية

من جانبه، أوضح عبد الكريم لطفي بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان، سيتم تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ اللازم، مشيراً إلى أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات 6702 طالب وطالبة، نجح منهم 4692 طالبا، فيما تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 111 طالبا وطالبة، حضر منهم 58 طالبا، بينما نجح منهم 50 طالبا.

إنشاء مجمع مدارس حكومية

على الجانب الآخر، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنشاء أكبر مجمع للمدارس الحكومية على أرض معسكر التربية والتعليم بمنطقة الحصايا «طريق السماد»، يضم جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، بإجمالي 48 فصلا دراسيا على مساحة 8114 متر مربع وبتكلفة تقديرية 27.3 مليون جنيه.

التوسع في إنشاء المدارس الجديدة

وأوضح «عطية» أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، وخاصة في المناطق السكنية الشعبية، بما يساهم بشكل مباشر في تقليل كثافة الفصول واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتوفير المناخ الملائم لتخريج طلاب مؤهلين قادرين على تحمل المسئولية ومواجهة تحديات المستقبل، وهو الذي يتوازى مع الطفرة غير المسبوقة في قطاع التعليم والتي تتجسد من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتأهيل وصيانة المدارس داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».