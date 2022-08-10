«لو عريس وبتشطب شقتك».. 4 بنوك تقدم قروضا تصل لـ5 ملايين جنيه

تتجه الكثير من البنوك إلى توفير تمويل وقروض للكثير من الأشخاص الذين قد يحتاجون إليها، ومن القروض التي تطلقها العديد من البنوك هي قروض «تشطيب الشقة»، والتي يتم إتاحتها لمن يقوم بأعمال التشطيب الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز 4 بنوك عاملة في السوق المصري، تقدم أفضل التمويلات والقروض للعملاء لتشطيب وحداتهم السكنية بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل لـ 5 مليون جنيه.

1- بنك القاهرة

وأتاح بنك القاهرة قرض قيمته من 10 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، على فترة السداد 5 سنوات، وتبلغ المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وتعد نسبة تمويل البنك 80%.

الشروط:

- الدخل الشهري لا يقل عن 10 آلاف جنيه في الشهر.

- عمر العميل يصل من 21 عاما إلى 65 عاما.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

- بيان بمفردات مرتب من جهة العمل.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- كشف حساب بنكي

- صورة البطاقة الضريبية وترخيص مزاولة المهنة.

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجل شهر عقاري.

2- بنك البركة

وتصل قيمة القرض لـ500 ألف جنيه، على مدة سداد تصل إلى 5 سنوات، وتبلغ المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، حيث تصل نسبة تمويل البنك 90%.

الشروط

- ألًا يقل الدخل الشهري عن 3 آلاف جنيه في الشهر.

- أن يصل عمر العميل من 21 عاما إلى 65 عاما.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

- بيان بمفردات مرتب من جهة العمل.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- كشف حساب بنكي.

- صورة البطاقة الضريبية وترخيص مزاولة المهنة.

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجل شهر عقاري.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

وتتراوح قيمة القرض من 15 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، على مدة سداد تصل 5 سنوات، وتصل نسبة التمويل 100% من إجمالي قيمة التشطيب.

الشروط:

- عمر المقترض لا يقل عن 25 عامًا ولايزيد عن 65 عامًا.

- الدخل الشهري لا يقل عن 15 ألف جنيه شهريًا.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور

- بيان بمفردات مرتب من جهة العمل.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- كشف حساب بنكي.

- صورة البطاقة الضريبية وترخيص مزاولة المهنة.

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجل شهر عقاري.

بنك التجاري الدولي - مصر CIB:

وتصل قيمة القرض من 120 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، على أطول مدة سداد تصل 20 عامًا، وبنسبة تمويل 100% من إجمالي قيمة التشطيب.

الشروط:

- لا يقل الدخل الشهري للمقترض عن 10 آلاف شهريًا.

- عمر المقترض من 21 عامًا إلى 65 عامًا.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

- بيان بمفردات مرتب من جهة العمل.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- كشف حساب بنكي.

- تقديم صورة البطاقة الضريبية وترخيص مزاولة المهنة.

- تقديم سند ملكية الوحدة السكنية مسجل شهر عقاري.