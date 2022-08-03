أكبر 5 قروض للموظفين بضمان تحويل الراتب فقط.. احصل على 3 ملايين جنيه

تعد القروض من أهم المميزات التي توفرها البنوك للعملاء، لتسهيل الحصول على سلعة معينة أو الاستفادة منها في بدء مشروع جديد بهدف الاستثمار حتى يحقق المشروع أرباحًا ويقوم العميل بسداد القرض وفقًا لآليات السداد الخاصة بكل بنك.

وهناك الكثير من أنواع القروض التي تقدمها البنوك للعملاء، سواء كان هذا العميل فرد أو شركة أو موظف أو صاحب مهنة، ولكل فئة من هذه الفئات شروط وإجراءات خاصة وفقاً للدخل والضمان.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أكبر 5 قروض شخصية للموظفين بضمان تحويل الراتب فقط، وذلك في بنوك «البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك التجاري الدولي مصر، المصرف المتحد، بنك قناة السويس»، وفقا للمواقع الرسمية لتلك البنوك.

1- القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري:

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه

مدة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات

2- القرض الشخصي من بنك الإسكندرية:

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه

مدة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات

3- القرض الشخصي من المصرف المتحد:

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه

مدة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات

4- القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي - مصر CIB :

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه

مدة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات

5- القرض الشخصي من بنك قناة السويس :

قيمة القرض: تصل إلى 2 مليون جنيه

مدة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات

اجتماع البنك المركزي المصري

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس 2022، للنظر في تعديل أسعار الفائدة.

قرار الفيدرالي الأمريكي

كان البنك الفيدرالي الأمريكي قد أصدر قرارا بزيادة سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود.