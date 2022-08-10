إصابة 19 شخصا في تصادم سيارة «كبوت» ونقل بالدقهلية.. بينهم 11 طفلا

أصيب 11 طفلا و8 سيدات، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ركاب «ربع نقل»، وأخرى نقل ثقيل، على طريق «المنصورة - الزقازيق» بالقرب من قرية ميت أبو العربي بميت غمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

تصادم سيارة «كبوت» مع نقل ثقيل

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث ‏الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة الزقازيق، أمام قرية ميت أبو العربي، بدائرة مركز ميت غمر.

وهرعت سيارات الإسعاف وقيادات مركز شرطة ميت غمر، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن تصادم وقع بين سيارة نقل ركاب «كبوت»، وسيارة نقل ثقيل بالقرب من قرية ميت أبو العربي، ونقلت سيارات الإسعاف إلي مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال مصدر طبي، إن حالات المصابين بينها حالتين خطيرتين، بالإضافة إلى حجز اثنين آخرين في العناية المركزة، في حين تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح، وتم التعامل معهم في استقبال المستشفى.

أسماء المصابين في حادث ميت غمر

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الحادث تسبب في إصابة 11 طفلا، هم: صفاء عادل محمود، 4 أعوام، دخول عناية مركزة، وسعيد حسن عيد، 12 عاما، اضطراب في الوعي، ودخل العناية المركزة، حياة أحمد السيد، 16 عاما، كسر بالساق اليمنى، وابتسام السيد سعد، 12 عاما، كسر بالساق اليمنى، يوسف عيد محمد، 13 عاما، كسر بالذراع الأيمن، آلاء سعيد سعد، 17 عاما، كسر بالساق اليسرى.

وتضمنت قائمة المصابين من الأطفال: أسماء أحمد السيد مصطفى، 14 عاما، جرح قطعي بالرأس والجبهة، والسعيد مهدي السعيد، 15 عاما، اشتباه كسر بالكتف اليمني واليسرى، وصفاء عطيه عطيه، 12 عاما، كدمات سطحية، وعلاء محمد عباس، 15 عاما، أشعة علي الكوع الأيمن، وإيمان عطية عطية، 15 عاما، كسر بالساق الأيمن.

وأشار المصدر، إلى إصابة 8 سيدات أخريات في الحادث، وهن: محصنة جلال علي مصطفى، 50 عاما، كسر بالكتف واشتباه كسر في الحوض، أفراح عبد الله مصطفي، 50 عاما، اضطراب في الوعي، ودخلت العناية المركزة، وهويدا عبده الجوهري، 55 عاما، أشعة على الصدر والحوض، ورحاب عبد الحميد إبراهيم، 33 عاما، وفاطمة عبده عبد الرؤوف، 50 عاما، اشتباه كسر بالكوع، وصدمة عصبية، ورحاب عبد المجيد، 33 عاما، أشعة على الصدر والحوض، ونسمة عوض عبد الحميد، 32 عاما، أشعة على الحوض، وبثينة محمود عطية، 37 عاما.