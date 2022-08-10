رحلة لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة بجامعة سوهاج لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة الحاصلة على الشهادة الدولية في التنمية الفنية المستدامة TSM، وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والدور الذي تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وكيفية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

100 طالب يشارك برحلة جامعة سوهاج لمحطة مياه الشرب

وقد صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، وأضاف أنه شارك في الرحلة التعريفية 100 طالب وطالبة لتعريفهم بأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج على عينات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية

وأشارت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج إلى أنه في نهاية الرحلات التعريفية يتم تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارهما على الصحة العامة، وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا بالإضافة إلى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية بين طلاب جامعة سوهاج.

هذا وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عن إقامة امتحانات التحريري لمسابقة التوظيف لديها بجامعة سوهاج من 15 حتى 18 أغسطس الجاري.