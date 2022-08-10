حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الجدي من الشخصيات العنيدة التي تتمسك بآرائها ومعتقداتها، وحتى تتمكن من اكتساب ثقته فأنت بحاجة إلي الوقت والصبر، فبسبب قدرته السريعة على التعلم والنضج يفضل دائمًا البقاء وحيدًا، ولا يمنع الابتعاد عن الأصدقاء لطالما لن يتعرض لمشاكل أو صراعات أيا كان نوعها.

وللمهتمين والمتابعين لحركة الفلك وسمات الأشخاص بناء على أبراجهم السماوية، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقراء من أصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: تستطيع اليوم أن تظهر براعة في إدارة المواقف وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، رغم التشوش القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية، ويعدك الفلك بأوقات سعيدة.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.