5 خطوات لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. اعرف التفاصيل

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الخميس، فى تفعيل الموقع الخاص بتقديم تنسيق الجامعات والمعاهد 2022، وذلك وفق للمرحلة الأولى منه، حيث أنه سيكون بشكل إليكتروني، من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022.

وتواصل «الوطن»، تقديم خدماتها للقراء على مدار الساعة، إذ تنشر خطوات التقديم فى تنسيق الجامعات 2022، للطلاب للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، بناءً على المنشور الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

5 خطوات لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقعاً إلكترونياً للتقديم فى جميع مراحل التنسيق، حيث يقوم من خلاله الطالب، بتسجيل كافة بياناته ورغباتة، من خلال 5 خطوات.

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2022

- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

- يقوم الطالب بكتابة كل الرغبات بالترتيب.

- يضغط على أيقونة التسجيل.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أن عمليات القبول بالمعاهد والجامعات 2022، سيكون بنظام التنسيق الإلكتروني، على أن يقوم الطلاب بالتسجيل من خلاله، بدءً من صباح غدا الخميس مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق.

أشارت الوزارة، إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، للشعبة الهندسية 83.17% فأكثر، وللشعبة العلمية 89.02% فأكثر، والشعبة الأدبية 64.51% فأكثر، وأن عدد الرغبات التي تم إتاحتها أمام الطالب بالنسبة لعملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، 75 رغبة، وعلى الطالب اختيار الكليات الموجودة في النطاق الجغرافي الأول بالنسبة له، كما يحق الطالب تعديل رغباته خلال فترة التنسيق.