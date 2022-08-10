ختام فعاليات برنامج «تأثير القيادة الفعالة في تطوير الأداء الإداري» بالقليوبية

اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة فعاليات برنامج «تأثير القيادة الفعالة في تطوير الأداء الإداري لمديري مراكز الشباب»، الذي أقيم في الفترة من 7 إلى 10 أغسطس الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمديرية.

مهارات الاتصال والقيادة بشباب القليوبية

استكمل الدكتور ناصر السيد إبراهيم من إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ورشة العمل تحت عنوان «مهارات الاتصال والقيادة والسلوك الإنساني»، وتحدث عن عدة نقاط «تعريف القيادة، مصطلحات مرتبطة مباشرة بالقيادة القوة والتأثير والسلطة، أنواع القيادة دكتاتوري ومتسلط وديمقراطي ومهارات الاتصالات وهي المهارات المستخدمة في الحياة العملية لشخص آخر عن طريق الاتصال المباشر، ورسائل كتابية أو شفهية، إحدى وسائل الاتصال، مهارات الاتصال وأهميته».

المعوقات التي تواجه مديري مراكز شباب القليوبية

حضر اللقاء الختامي الدكتور تامر الشحات، بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، تحت عنوان «إدارة التغيير والتطوير والتحليل وحل المشكلات»، وفي بداية اللقاء تم مناقشة المعوقات التي تواجه مديري المراكز بالمراكز مع وضع حلول لهذه المشاكل، ثم تحدث عن مفهوم التغيير «هو عمليه التحول في التوازن بين الأنظمة المعقدة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، والتي تكون أساسيات المجتمع، وهناك تغيير عشوائي، مخطط، سريع، جزئي ويوجد قوة متحركة لهذا التغيير وهي قوة داخلية أو خارجية، وأشار في الختام إلى فوائد التغيير واشتراك القوى المعارضة للتغيير حتى تقلل من مقاومته للتغيير وتدريب الموظفين على الأساليب الجديدة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في سياق آخر على أن القيادة الناجحة هي التي تعمل على تنمية وتدريب العاملين باعتبارهم أهم مورد المؤسسة، حيث أن العاملين يتخذون من القائد قدوة لهم ولابد من القائد الناجح أن يعمل على مواكبة المتغيرات وتوظيفها لخدمة المؤسسة.

يهدف البرنامج إلى تزويد مديري مراكز الشباب بالمعلومات والمهارات اللازمة للعمل وتعزيز التواصل مع النشء والشباب، والتطوير وحل المشكلات بطرق ابتكارية.