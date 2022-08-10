توجيهات مهمة من «التعليم» للمدارس: ممنوع قبول أي تبرعات من أولياء الأمور

وجهت عددًا من الإدارات التعليمية، خطابًا مهمًا وعاجلًا لجميع المدارس بشأن القبول والتحويلات من المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للعام الدراسي المقبل 2022-2023 لجميع المراحل التعليمية، والمقرر أن يبدأ يوم 24 سبتمبر وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والمعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ممنوع قبول أي تبرعات عينية أو نقدية

وذكرت الإدارات التعليمية في خطابها المرسل للمدارس: «يمنع منعًا باتًا قبول أي تبرعات عينية أو نقدية من أولياء أمور الطلاب تحت أي مسمى، عند قبولهم أو تحويلهم إلى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية».

اليوم.. آخر فرصة للتحويل بين المدارس بالجيزة

وفي السياق ذاته، أكّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنَّ اليوم الأربعاء آخر موعد لتلقي قبول التحويلات إلكترونيا للعام الدراسي 2022-2023، بين المدارس الرسمية عربي والرسمية للغات والرسمية المتميز للغات.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ‘نَّه يتمّ تقديم طلبات التحويلات بين المدارس إلكترونياً على الموقع الرسمي للمديرية، ويبدأ التحويلات بين المدارس من المرحلة الثانية رياض الأطفال، ومرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي»، والمرحلتين الإعدادية والثانوية.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، كالتالي:

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد تخرج من KG 1 – شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد – بيان نجاح للصف السادس – شهادة ميلاد أصلية».

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد – بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي – شهادة ميلاد أصلية».