اليوم.. آخر موعد لتلقي قبول التحويلات بين المدارس بمحافظة الجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن اليوم الأربعاء آخر موعد لتلقي قبول التحويلات إلكترونيا للعام الدراسي 2022/2023، بين المدارس الرسمية عربي والرسمية للغات والرسمية المتميز للغات، الذي بدأ التسجيل بها يوم 1 يوليو الماضي، على الموقع الرسمي للمديرية.

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، أن التحويلات بين المدارس تكون من المرحلة الثانية رياض الأطفال، ومرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي»، والمرحلتين الإعدادية والثانوية.

1 سبتمبر إعلان نتيجة التحويل

وقالت مديرية التعليم بالجيزة، إن سوف يجرى إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس بداية من 1 سبتمبر المقبل، على الموقع الرسمي للمديرية، مشددة على أنه لا يعتد بالتحويل الورقي «يدويا».

وأشارت «تعليم الجيزة»، إلى أنه في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

التحويلات بين المدارس.. منع دفع أي مبالغ مالية

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنه يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة، وأن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس لجميع المراحل التعليمية، كالتالي:

المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد تخرج من KG 1 – شهادة ميلاد أصلية).

المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد – بيان نجاح للصف السادس – شهادة ميلاد أصلية».

المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد – بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي – شهادة ميلاد أصلية».