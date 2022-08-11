طلع السلم ونزل جثة.. تفاصيل مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الجمالية

الطفل «علي. م»، 15 سنة، ومقيم في منطقة الجمالية، اعتاد على العمل في سن مبكرة حتى يستطيع أن ينفق على نفسه، لذلك لجأ للعمل في أحد المحلات بذات المنطقة حتى يستطيع أن ينفق على نفسه ومتطلباته الشخصية، ومساء أول أمس وأثناء تواجده داخل محل عمله دخل عليه أحد الزبائن وسأل عن شيء، فلم يتردد الطفل كثيرا كعادته على الرغم من قصر قامته ولكنه كعادته صعد على سلم حديدي داخل المحل لكي يستطيع أن يمسك بالبضاعة في المحل، وفجأة سقط الطفل من أعلى السلم بعد تعرضه لصعق كهربائي.

نقل الطفل للمستشفى

ونقل صاحب المحل والزبون المتواجد بالمحل والمارة بالشارع الطفل إلى المستشفى، ولكن تفاجأ الجميع برد فعل الطبيب الذي وضع الغطاء على وجه الطفل ليعلن وفاته، ودخل الجميع في حالة بكاء وانهيار حزنا على وفاته.

لا توجد شبهة جنائية

تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول طفل جثة هامدة بادعاء صعق كهربائي، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «علي»، 15 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.