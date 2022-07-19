كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022.. بسعر 200 جنيه فقط 

«كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022».. من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022، كي يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية ضمن أطروحات هيئة تعاونيات البناء والإسكان الجديد.

ويأتى ذلك تزامنا مع بداية موعد شراء كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022، بدايًة من أمس، حيث تستمر مهلة شراء كراسة الشروط حتى يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022، وفقا لبيان هيئة تعاونيات البناء والإسكان.

كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022

وفقا لبيان هيئة تعاونيات البناء والإسكان، يبلغ سعر كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022، 200 جنيه فقط.

يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، شراء كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022، من داخل المقر الرئيسي لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وذلك في 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022

جدير بالذكر، أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان، طرحت 33 وحدة سكنية، ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2022، والذي يعد من المواقع المميزة داخل مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بمساحات مختلفة، حيث يشمل الطرح وحدات سكنية مساحتها 152 م2، ووحدات سكنية أخرى مساحتها 124 م2، وأخيرا وحدات سكنية ضمن الطرح مساحتها 109 م2.

كما وفرت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أرقام 22724898 - 22724897، كي يتمكن من خلالها المواطنون من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، بعد الاستعلام عن هذه الوحدات السكنية، وطرق الحجز، وكافة التفاصيل، تسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت.