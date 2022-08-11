حظك اليوم برج الأسد الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مولود برج الأسد بالعديد من الصفات المميزة، ومنها الإخلاص والوفاء والكرم، ويلتزمون بالقيم الفردية ولا يتأخرون عن مساعدة أحد، ما دام بحاجة إلى ذلك مهما كلفه الأمر من وقت وطاقة، كما أنّ مولود هذا البرج قوي وموثوق به، وهو شخص اجتماعي لديه القدرة على استضافة الاحتفالات والمناسبات المختلفة ووجودهم مع الآخرين وإحاطة الأشخاص من حولهم يمنحهم الشعور باحترام الذات، والوعي الذي يحتاجون إليه.

صفات مواليد برج الأسد في الحب

مولود برج الأسد لا يستطيع أن يعيش دون حب طالما كان على قيد الحياة، ويبحث عن شريك حياة مناسب في كل مكان يذهب إليه، ويفكر كثيرا في هذا الأمر ولا يتراجع عن الوصول إليه والتجربة والمحاولات، مهما تعرض للعديد من الخيبات والعراقيل في السابق.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم عدم الاكتراث بشريك حياتك وحاول أن تظهر اهتماما به، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

نصحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، مواليد برج الأسد بألا يتعجلوا في تعاملهم مع الأمور، وطالبتهم بالتأني في قراراتهم، وكل ما عليهم هو حماية حقوقهم والتمهّل في حكمهم على الأشخاص المحيطين بهم.