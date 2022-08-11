حظك اليوم برج العذراء الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء شخص صعب في التعامل بالنسبة لمن لا يعرفه جيدا فهو لا يعجب بأحد أو شيء بسهولة نظرا لتركيزه الشديد في التفاصيل المحيطة به وفيمن حوله ويتمعن في الشخصيات ويميل إلى النقد اللاذع الذي يزعج من حوله ويبتعد الكثيرون منهم عن التعامل معه في الكثير من المواقف.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

يتواجد القمر بمنزلك السادس اليوم مما يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتؤدي المطلوب منك على أكمل وجه ودون نقصان، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

يتواجد فينوس وعطارد في منزلك اليوم ويكونا داعمان لك في العديد من الأنشطة التي ستقوم بها اليوم ويمنحاك اليقظة والطاقة، كما تستطيع أن تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.