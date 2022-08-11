استهلاك المصريين من السلع المعمرة يتجاوز 500 مليون جنيه في 5 أشهر

أظهر تقرير صادرعن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الأقساط التي سددها المصريون في أول 5 أشهر من العام الجاري 2022، وتحديدا الفترة من يناير حتى مايو، الخاصة بالسلع المعمرة، بلغت 529 مليون جنيه.

تقسيط الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات

ذكر تقرير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والإدارة المركزية للبحوث، بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ المصريين قسّطوا سلع معمرة بما قيمته 529 مليون جنيه، لشراء السلع المعمرة تمثل ما نسبته 4.79% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المذكورة.

ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، أهم المؤشرات الخاصة بالتمويل الاستهلاكي عن فترة الخمسة أشهر المنتهية في مايو الماضي.

مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال 5 أشهر

أشار التقرير، الذي رصد إجمالي ما سُدد كأقساطٍ خلال أول 5 أشهر من العام، على شراء مواد غذائية وسيارات وسلع معمرة وخدمات تعليمية وأجهزة كهربائية وإلكترونيات وأثاث وملابس وأحذية ومجوهرات ونظارات وتشطيبات وتجهيزات منزلية، وقطع عيار سيارات وخدمات السفر والسياحة، تسجيل 11.055 مليار جنيه.

عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي

وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية، فإنّ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي عن فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 1.103 مليون عميل تقريبا.

القطاعات الأكثر استحواذًا

استحوذت السيارات والمركبات على النسبة الأكبر من الأٌقساط المُسددة بنسبة 44.20% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، فيما جاء ثاني أكبر قطاع استحوذ على أقساط المصريين السيارات والمركبات بنسبة 3.9، يليهما قطاعات الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات.