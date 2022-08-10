بعد الثانوية العامة.. مجالات الدراسة والعمل لخريجي علوم البترول والتعدين

منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث الطلبة عن الكليات التي تتناسب مع مجموعهم وميولهم، واضعين في اعتبارهم التغير الكبير الذي تشهده مصر في متطلبات سوق العمل، ومن الكليات التي يبحث عنها طلبة شعبتي علمي علوم ورياضة، كلية علوم البترول والتعدين، وهي الكلية التي جرى افتتاحها عام 2017، ضمن كليات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال البترول في مصر، خاصة بالصحراء الغربية، واستغلال ما تزخر به من ثروة بترولية وتعدينية هائلة، كما جاء في برنامج الكلية.

وتتضمن شروط القبول بكلية علوم البترول والتعدين، أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي بقسميها العلوم أو الرياضة، والحصول على الحد الأدنى للقبول في الكلية، التي يحددها التنسيق كل عام.

أقسام الكلية والدراسة

تحتوي كلية علوم البترول والتعدين على قسمين هما: جيولوجيا البترول، وجيولوجيا التعدين، وفقا لما أوضحه الدكتور أحمد سامي عضو سابق بمجلس نقابة المهن العلمية، وباحث دكتوراه في العلوم لـ«الوطن».

وأضاف أن دراسة البترول تكون من الناحية العلمية لمدة 4 أعوام، إذ يدرس طالب الكلية البترول من الناحية الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية، ويحصل على درجة البكالوريوس في العلوم/ جيولوجيا البترول، أو بكالوريوس في العلوم/جيولوجيا التعدين، ويتم تسجيلهم بعد التخرج في نقابة العلميين بسجل الأخصائيين العلميين.

مجالات العمل بعد التخرج

وفيما يخص مجالات العمل بعد التخرج، تابع سامي، أن خريج الكلية يعمل تحت مسمى أخصائي علوم، في شركات البترول والتعدين، بالإضافة إلى المناجم والمحاجر، وتتضح مهام وظيفته في استكشاف أماكن البترول في الرقعة التي يبحثون فيها من خلال الاستعانة بمجسمات وأجهزة خاصة، ومن ثم الدخول في مرحلة تكرير البترول، وتنقيته من الشوائب، التي يكشف فيها أخصائي العلوم هل البترول مطابق للمواصفات أم لأ.

ويمكن أيضًا لخريج كلية علوم البترول والتعدين، أن يعمل في المراكز البحثية التي تستهدف مراقبة نشاط التربة والهزات الأرضية، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة أمام الخريجين للعمل في مجال التدريس بالكلية أو أقسام كليات العلوم الآخرى في مصر.