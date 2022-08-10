محافظ أسوان يشكل لجنة لإيجاد بدائل للطاقة الكهربائية في الأماكن العامة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم توزيع ونشر كتاب دوري على جميع المصالح والمديريات والهيئات الحكومية للالتزام بتعليمات إطفاء الإنارة لواجهات ومداخل المباني الحكومية العامة، مع تخفيضها داخل المنشآت بما يوازي 50% من استهلاك شهرى مايو ويونيو المنقضيين.

تنفيذ توجيهات مدبولي

جاء ذلك فى إطار تنفيذ التعليمات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال رئاسته لمجلس المحافظين والذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء، وأيضًا المحافظين والمتعلقة بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك ضمن حزمة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري، مع تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة.

فصل التيار الكهربائي عقب انتهاء العمل

كما أمر عطية بفصل التيار الكهربائي بشكل كامل عقب انتهاء العمل فيها، وذلك باستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغرف العمليات، حيث سيتم متابعة القراءات للتأكد من مدى التزام الجهات والمنشآت بها، موجهاً بضرورة ترشيد الاستهلاك للمكيفات وعدم تخفيضها عن25 درجة، وكذا أجهزة التبريد والسخانات بهذه المنشآت ، وهو الذى يتوازى مع تجنب استهلاك الكهرباء في أى أماكن غير مستغلة، والتوسع في استغلال أسطح المباني الحكومية بتركيب محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة اللازمة لها، على غرار المحطة الشمسية بأعلى مبنى المحافظة بطاقة 100 كيلو وات / ساعة والمربوطة بالشبكة الموحدة للكهرباء.

مراجعة مستوى الإنارة

وكلف اللواء أشرف عطية الجهات المعنية بمراجعة مستوى الإنارة في الشوارع الرئيسية، والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء، مع إنارة الشوارع الداخلية فى المناطق السكنية لتسهيل حركة المواطنين والحد من نسب الجريمة، وإنارة الشوارع ببطاريات الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة اختيار بدائل مناسبة لتوليد الطاقة الكهربائية في الأماكن العامة، والحدائق والمتنزهات، علاوة على التوسع في زراعة الأشجار بكافة أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من حرارة الشمس، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».