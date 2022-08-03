بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.. محافظ أسوان يستمع لشكاوى 30 مواطنا

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بقاعة عروس النيل، بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المرافقين لأولياء أمورهم.

شكاوى ومطالب

واستمع المحافظ لشكاوى ومطالب 30 مواطنا ومواطنة بحضور مديري ومسؤولي الجهات التنفيذية والمحليات، وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسؤولين بسرعة وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكل وشكاوى المواطنين، والعمل على التفاعل الإيجابي معها.

اللقاء الأسبوعي

وأكد عطية على أننا نسعى جاهدين كتنفيذيين للوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية سواء التي يتم عرضها باللقاء الأسبوعي أو التي يتم الاستماع إليها من المواطنين أثناء الجولات الميدانية بالمراكز والمدن أو التي ترسل على الواتس آب الشخصي الخاص بالمحافظ أو على الصفحة الرسمية للمحافظة حيث يتم تكليف الأجهزة المختصة بسرعة تلبيتها على الوجه الأكمل.

شركة مياه الشرب

وأثناء اللقاء الجماهيرى كلف أشرف عطية مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بجوار مدرسة شوقي عابد الإعدادية بالسيل الريفى بنهاية الأسبوع القادم، مع قيام وكيل وزارة الصحة بالتعامل مع العديد من الحالات الإنسانية من خلال إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

مبادرة «الناس لبعضهم»

وقام مسؤولي مبادرة «الناس لبعضهم» بتوفير أجهزة منزلية ومعمرة لعدد من الحالات، وصرف كراتين مواد غذائية، فضلاً عن صرف إعانات مالية عاجلة أو من خلال مديرية التضامن الإجتماعي ضمن جهود مؤسسة التكافل الإجتماعي، مع الإسراع في إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لبعض الحالات، بالإضافة إلى إعادة ترميم عدد من المنازل، بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة بعض الحالات للتأكد من مدى استحقاقها لصرف أي مساعدات أو تعويضات مادية، مع دراسة تخصيص بعض السويقات لعدد من الحالات مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية.