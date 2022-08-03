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محافظ أسوان يوزيع 60 كرسيا متحركا ومروحة لمستحقيهم.. وتعريش 50 سقف منزل

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عبد الله مشالى
02:02 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
محافظ أسوان والمواطنون

محافظ أسوان والمواطنون

واصلت مبادرة «الناس لبعضهم» سلسلة جهودها الإنسانية لتقديم أوجه الرعاية للحالات الأكثر احتياجاً، حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، بتوزيع 10 كراسي متحركة من بينها حالات مصابة بالشلل الرباعي، بجانب تسليم 50 مروحة كهربائية لعدد من الحالات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وذلك في حضور الدكتور عز الصادق منسق المبادرة.

الدور المجتمعي

وأكد اللواء أشرف عطية على الدور المجتمعى الكبير الذي تقوم به المبادرة منذ إطلاقها في مارس 2020 لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً تواكباً مع الخدمات الوطنية الجليلة التي تقوم بها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة البسطاء وجودة الحياة لهم داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

الناس لبعضهم

وأوضح بأن مبادرة «الناس لبعضهم» ساهمت أيضاً فى تركيب وتعريش 50 سقفا بالصاج لعدد من المنازل داخل قرى ونجوع مركز أسوان، والتي تعرضت لحدوث تلفيات بها نتيجة حشرة النمل الأبيض، كما تم تكليف المختصين بمديرية الزراعة للقيام برش هذه المناطق بالمبيدات اللازمة لمواجهة حشرة النمل الأبيض وتلافي أضرارها المستقبلية.

لقاء أسوان الجماهيرى

وفي إطار آخر التقى اللواء أشرف عطية محافظ  أسوان 30 مواطنا ومواطنة في اللقاء الأسبوعي بديوان محافظة أسوان لحل مشاكل وشكاوى المواطنين، والعمل على التفاعل الإيجابي معها وحلها حيث أعطى توصيات للجهات المعنية بمحافظة أسوان بتذليل العقبات وحل مشكلات المواطنين داخل المحافظة فضلا عن الاستماع لمقترحاتهم.

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بقلم عبد الله مشالى