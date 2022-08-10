بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالسويس

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، أمام إحدى القرى السياحية بطريق العين السخنة جنوبي محافظة السويس.

بلاغ بالحادث من قائدي السيارات على الطريق

وتلقت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، بلاغًا من قائدي السيارات على طريق السويس - السخنة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية كناري بيتش السياحية على مسافة 25 كيلومترا من جنوب محافظة السويس، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين مستقلي السيارة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى والمتوفى للمشرحة

وفور ورود البلاغ وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، 4 سيارات لنقل المتوفى والمصابين، وأفادت المعاينة أن سيارة ربع نقل «دوبل كابينة» تحمل لوحات رقم «س ل ب 7462» انقلبت، وكان يستقلها 4 أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 3 مصابين، بينما جرى نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وأوضح المصدر أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث ويدعى أحمد عبدالهادي أحمد، 59 عامًا، ويعمل فنيا وتم نقل جثمانه بواسطة إسعاف السويس لثلاجة حفظ الموتى، وأكمل أن المصابين هم مصطفى إسماعيل محمد 63 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمني وجروح متفرقة بالجسم، وأسامة عباس فكري 23 عامًا مصاب بكسر في عظمة الأنف وكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الخالق حسنين 35 عامًا، مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري.