وصول سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز لعزاء رجاء حسين

وصل منذ قليل كل من سميحة أيوب، وسميرة عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، مسجد الحامدية الشاذلية؛ لتقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة رجاء حسين.

حضور عزاء رجاء حسين

ويستقبل العزاء طليقها الفنان سيف عبد الرحمن، وتوافد عدد من الفنانين لتقديم واجب العزاء، ومن بينهم رشوان توفيق، أشرف زكي، أيمن عزب.

يذكر أن رجاء حسين من مواليد 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية؛ بدأت عملها في المجال الفني مع فرقة الريحاني، وفي بداية الستينيات بدأت في العمل بالدراما والسينما.

وكانت أول أعمالها السهرة التليفزيونية ينبوع حنان، وبعدها قدمت عددا من المسلسلات الإذاعية، ومن بينها وصية أب، وتمضي الأيام، وهنداوي، وهذا الوجه الآخر، والحب دائما.

أعمال رجاء حسين

كما عملت في فيلم قلوب الناس مع فاتن حمامة، والليالي الدافئة مع عماد حمدي ومريم فخر الدين، وحياتي هي الثمن مع أحمد مظهر وهدى سلطان وحسين رياض، والخرساء مع عماد حمدي، وملكة الليل مع يحيى شاهين وهند رستم.

ومن أبرز أدوارها التي شهدت الكثير من إشادات النقاد؛ أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة، الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا.

يذكر أن شقيقة رجاء حسين هي الفنانة ناهد حسين، التي عملت في عش المجانين، والثعلب في الملعب، ويوميات ونيس.