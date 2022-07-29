«صحة الدقهلية»: غلق 15 منشأة طبية خلال شهر يوليو لوجود مخالفات جسيمة

شنت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالدقهلية، خلال شهر يوليو 2022، حملات تفتيشية مفاجئة على 335 منشأة طبية خاصة، قامت بها فرق بالمديرية، وقررت خلالها غلق 15 منشأة، وجرى استصدار حوالي 75 إنذارا للمنشآت الطبية المخالفة.

حملات إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان، أنه في إطار إبراز الإنجازات والأعمال التي قامت بها الإدارات المختلفة، وبناء على تعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية وأقسامها بالإدارات الصحية، بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على 335 منشأة طبية خاصة، تشمل 168 عيادة خاصة، و27 مستشفى خاص، و30 عياده تخصصية، و103 مراكز طبية ومعمل، و7 عيادات نظارات.

75 إنذارا للمنشآت الطبية المخالفة

وأسفرت الحملات عن استصدار حوالي 75 إنذارا للمنشآت الطبية التي وجد بها مخالفات جسيمة، كما تم إصدار قرارات غلق إداري لعدد 15 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها، كما تم عمل إعادة فتح لعدد 10 منشآت طبية جديدة وذلك خلال شهر يوليو الجاري.

من جانبه، أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ‏أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.