بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم قبل قليل جرّاء وقوع حادث انقلاب سياره ملاكي الكيلو 86 دائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بحادث انقلاب ملاكي

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 86 وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من: عمرو أحمد الجندي، 23 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن ، وحنان محمد الغمراوي 58 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في الحوض ، ومحمود أحمد الجندي، 60 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون محافظة القاهرة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.