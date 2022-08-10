إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

وقع قبل قليل حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «ميكروباص» في طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بإصابة 3 أشخاص

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بدائرة ذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من: أيمن محمد السيد 22 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، ومحمد أحمد عبدالمنعم 40 سنة بجرح قطعي بالذقن وكسر في الحوض، وإسلام محمد نجيب 22 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمركز دمنهور محافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.